Rozpoczęła się wielka inwestycja na Skrzycznem w Szczyrku. Narciarze będą zadowoleni

Nowoczesna kolejka o długości 1200 metrów

Orczyk i przebudowa tras narciarskich

Kolejnym etapem inwestycji jest budowa na Jaworzynie orczyka o długości 400 metrów wraz z nową trasą narciarską. Prace także już trwają. Następnym etapem będzie budowa nowego systemu naśnieżania. Ma on być wielokrotnie wydajniejszy niż obecnie stosowany. Chodzi o to, żeby w ciągu 48 godzin można było uzyskać naśnieżanie trasy przynajmniej o szerokości 20 metrów i długości 400 metrów. Przetarg został ogłoszony, prace również rozpoczną się w tym roku.

Dzięki tym inwestycjom sezon narciarski na Skrzycznem będzie można otwierać na początku grudnia, skorzystają z tego m.in. uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, nie będą musieli jeździć w Alpy, by szybko potrenować. Inwestycje te mają się także przyczynić do możliwości organizacji imprez w narciarstwie alpejskim międzynarodowej rangi, ułatwić narciarzom korzystanie z tras.

Nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

- Te inwestycje są dla nas krokiem milowym w rozwoju infrastruktury narciarskiej w naszym ośrodku - podkreślił dyrektor Laszczak. Dodał, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury narciarskiej w Beskidach. - Pomysłów mamy dużo, ale zobaczymy jak będzie z finansowaniem - dodał dyrektor Laszczak.

Przypomnijmy, że podczas marcowej konferencji prasowej była mowa o rozbudowie bazy do narciarstwa biegowego na Kubalonce. Ma tam powstać zaplecze sportowe ciekawie wkomponowane w teren. W budynku będą się znajdowały: 100 miejsc noclegowych, parkingi, siłownie, stołówka, sauny - wszystko to, co jest sportowcom potrzebne do szczęścia. Kolejnym etapem będzie budowa nowego, całorocznego, krytego toru do narciarstwa biegowego o długości 1000 metrów, jak w Planicy czy Oberhofie, z nowoczesnym systemem naśnieżania i utrzymania śniegu. Inwestycja została wyceniona na 120 mln zł.