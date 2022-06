Artur Rojek: Zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko nagle może się zawalić i wtedy należy docenić to, co zostaje Aleksandra Szatan

Artur Rojek 12 czerwca wystąpi w katowickim klubie Królestwo, w ramach klubowej części trasy promującej jego solowy album "Kundel". A już na początku sierpnia odbędzie się tegoroczna edycja OFF Festivalu, którego Artur jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym. mmurawski

- Kiedy wyszedł „Kundel”, w związku z pandemią zagrałem tylko cztery z 20 zaplanowanych koncertów na wiosnę 2020. Jednym z elementów koncertu było moje zejście do ludzi, zbliżenie się do nich, zatarcie granicy, która zwykle jest pomiędzy publicznością a artystą stojącym na scenie daleko od nich. Czyli było wszystko to, co za moment miało stać się zakazane. Teraz do tego wróciłem. Chciałbym mieć wszystkich blisko - mówi Artur Rojek. 12 czerwca zagra solowy koncert w katowickim klubie Królestwo, a na początku sierpnia zaprasza na kolejny OFF Festival.