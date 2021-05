Auchan Polska w wybranych sklepach sprzedaje używaną odzież znanych marek. Jeden z tych sklepów znajduje się w Katowicach

Używana odzież w Auchan w Katowicach

W katowickim sklepie Auchan, mieszczącym się przy Trasie Nikodema i Józefa Renców, można kupić używaną odzież znanych marek. To testowy projekt sieci Auchan Polska - "Nowe Życie by Auchan" - który oparty jest na gospodarce obiegu zamkniętego. W pięciu hipermarketach sieci na terenie Polski klienci mogą, oprócz dostępnych już kolekcji odzieżowych, mogą kupić używane ubrania innych, znanych marek w opcji “second hand”. Ubrania są sprawdzone, czyste i posortowane.

Oferta "Nowe Życie by Auchan" obejmuje odzież damską, męską i dziecięcą, w tym: t-shirty, sukienki, spódnice, spodenki, szorty, spodnie, koszulki polo, koszule, bluzki, kombinezony i bluzy. Ceny kształtują się od 7 do 35 zł w zależności od grupy produktów. Projekt realizowany jest we współpracy z francuską firmą Patatam, specjalizującą się w odzyskiwaniu i sprzedaży odzieży używanej. Koncept "Nowe Życie by Auchan: wpisuje się w strategię CRS określoną w projekcie #Auchan 2022.