Pierwsze koszyki z truskawkami 2021. Ile kosztują truskawki na targu w Katowicach? Sezon na truskawki jest lekko opóźniony

W sklepach i na targach pojawiły się koszyki z truskawkami. Wiele z nich to truskawki importowane i szklarniowe. Powoli będą jednak się pojawiać polskie truskawki z upraw tunelowych. Zbiory mogą potrwać do końca maja. Sezon na truskawki jest lekko opóźniony z powodu chłodnej wiosny. Sprawdzamy ile zapłacimy za truskawki na targu w Katowicach.

Jest drogo. Za kilogram truskawek w stolicy województwa śląskiego zapłacimy od około 18 do 28 złotych W ofercie są truskawki z Grecji czy Hiszpanii. Kupimy też truskawki szklarniowe z polskich upraw. Najlepiej dopytać sprzedawcy, skąd są dane truskawki. Większość sprzedawców informuje klientów o pochodzeniu truskawek na kartkach, gdzie wyraźnie widzimy, że dany koszyk to truskawki importowane przykładowo z Hiszpanii.

Sezon na truskawki dopiero się zaczął. Zainteresowanie kupnem truskawek będzie rosnąć z każdym tygodniem. Polskie truskawki z upraw szklarniowych można też kupić już w supermarketach. W sklepach sieci Lidl za 250g polskich truskawek spod folii zapłacimy 5,99 zł. To oznacza, że kilogram truskawek wyceniony jest na 24 zł. Ta targu w Katowicach można też kupić mniejsze opakowania truskawek m.in. 15 zł za opakowanie. W minionym roku za truskawki płaciliśmy około 18-25 zł. Wtedy problemem była susza i przez to na rynku było mniej owoców. Dodajmy, że w handlu owocami, w tum truskawkami charakterystyczne są wahania cen w krótkim okresie czasu. Pierwsze truskawki mogą być droższe, niż te które kupimy przykładowo za miesiąc. Czy i o ile truskawki stanieją? Przekonamy się!

"Mroźne kwietniowe noce pozostawiły swój ślad na plantacjach truskawek. Wielu plantatorów musiało wykonać dużo dodatkowej pracy, by ochronić uprawy. Oznacza to dodatkowe koszty" - informuje portal Business Insider. Możliwe, że to wpłynie na to, że ceny truskawek nie będą znacząco spadać.