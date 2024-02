„Bądźmy Razem”. Spotkanie Wolnych Polaków w Mikołowie

Jesteśmy tu po to, by zamanifestować naszą jedność i siłę – mówiła podczas spotkania poseł Izabela Kloc. ‒ Zwłaszcza w sytuacji nadchodzących wyborów samorządowych. Musimy dzisiaj zaakcentować to, że sprawy lokalne są równie ważne dla nas jak sprawy szersze, ogólnopolskie czy globalne. Mamy trudny czas. Tym bardziej podkreślamy odpowiedzialność za naszą lokalną ojczyznę.

Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu. Przez kilka godzin dyskutowano o edukacji, inwestycjach, patriotyzmie i nadchodzących wyborach samorządowych.

‒ Polska jest silna właśnie swoją lokalnością. Tu, na Śląsku, wiecie o tym najlepiej – podkreślała minister Marzena Machałek. I wierzę, że temu wszyscy damy wyraz już niedługo, idąc do urn wyborczych. Wybory samorządowe to bardzo ważne wybory. To one, tak naprawdę określą kształt Polski na najbliższe lata. Podobnie, jak wybory do parlamentu europejskiego, które określą jaka naprawdę jest Europa i jakie w niej my, Polacy będziemy mieli miejsce.