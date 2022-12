Barania Góra w zimowej scenerii. Wejdź z nami na popularny szczyt Beskidu Śląskiego. Wieża widokowa czeka

Barania Góra - wiele szlaków i piękne widoki

Najkrótsza trasa na Baranią Górę wiedzie z miejscowości Kamesznica. Prowadzi z niej czarny szlak, który po niecałych dwóch godzinach niewymagającego marszu doprowadzi nas na szczyt. Nieco dłuższą, ale równie łatwą trasą jest czerwony szlak z Przełęczy Salmopolskiej, do której bez problemu można dojechać samochodem. Rozpoczynając wejście na przełęczy, do Baraniej Góry dojdziemy mniej więcej po trzech godzinach.

Zaletą obu tras jest czas pokonania ich, to ważne w późnojesiennym okresie, gdy dni są coraz krótsze. Wadą jest brak schronisk po drodze, a co za tym idzie, brak możliwości ogrzania się lub schronienia przed deszczem lub mroźnym wiatrem. Idąc na Baranią Górę tymi trasami należy pamiętać, że jesteśmy tu zdani wyłącznie na siebie.

Z tego powodu, nieco paradoksalnie, dobrym rozwiązaniem jest wybór najdłuższej trasy i rozpoczęcie marszu na Przełęczy Kubalonka. Wchodzimy tu na czerwony szlak i tych oznakowań trzymamy się aż do celu. Po drodze miniemy dwa miejsca, w których można odpocząć i się zagrzać. Pierwszym jest prywatne schronisko Stecówka, do którego dotrzemy już po godzinie marszu. Może się jednak okazać, że obiekt nie będzie działał, więc należy wziąć to pod uwagę planując wycieczkę.