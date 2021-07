Barbara Kurdej-Szatan mieszka w oszałamiającej przestrzeni ZDJĘCIA Mieszkanie gwiazdy emanuje rodzinnym ciepłem i dobrą energią

Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka, która zaskarbiła sobie sympatię widzów. Pojawiała się również w wielu programach telewizyjnych, a także reklamach jednej z telefonii komórkowych.

Teraz lubiana para zdecydowała się zamienić dom pod Warszawą na apartament na warszawskiej Woli, co ma ułatwić aktorce łączenie pracy z życiem zawodowym. Kilka dni temu Szatanowie pokazali fanom, jak wygląda ich nowy taras. Przeprowadzka do stolicy jest czymś, co sprawia Barbarze Kurdej-Szatan olbrzymią radość.