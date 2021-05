Barbarian Race w Wiśle 2021 PROGRAM. Już w ten weekend mordercze zmagania, czyli bieg w górę skoczni

Barbarian Race Wisła 2021

- Są to bardzo widowiskowe zawody, więc warto z bliska przyjrzeć się rywalizacji. Uczestnicy startują falami, a najlepsi z poszczególnych biegów awansują do finału, gdzie jeszcze raz wieczorem, przy sztucznym świetle muszą pokonać trasę. Najszybszy zawodnik uzyskuje tytuł mistrza Polski – tłumaczy Grzegorz Szczechla, główny organizator zawodów.

Oprócz biegu na skocznię, zarówno w sobotę jak i niedzielę odbędą się biegi przeszkodowe na dystansach. W pierwszym dniu bieg dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zawodami OCR Dystans 8 km i około 30 łagodniejszych przeszkód. Za to w niedzielę kwintesencja biegów przeszkodowych – bieg główny Barbarian Race, który już trzy lata z rzędu uznany został przez uczestników za najlepszy tego typu bieg w Polsce. Tutaj na zawodników czeka ponad 35 przeszkód oraz około 13 km dystansu do przebiegnięcia. Na tym wydarzeniu pojawiają się również zawodnicy również z innych krajów europejskich i z pewnością jest to najbardziej widowiskowa część weekendu.