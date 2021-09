Bartosz Slisz, chłopak z Rybnika, zagrał przeciwko San Marino

Bartosz Slisz w meczu eliminacji mistrzostw świata z San Marino wyszedł na drugą połowę, zmieniając Jakuba Modera. Dla 22-letniego wychowanka RKP Rybnik to kolejny krok w szybko rozwijającej się karierze. Wiosną 2017 pomocnik przeniósł się z rodzinnego Rybnika do Zagłębia Lubin, wiosną 2018 zadebiutował tam w pierwszej drużynie, dwa lata później przeniósł się do Legii Warszawa za 1,5 mln euro, dzięki czemu został rekordzistą pod względem wysokości transferów między klubami Ekstraklasy. Ma za sobą występy w zespołach narodowych U-20 i U-21. W stolicy sięgnął po mistrzostwo Polski, a w marcu 2021 znalazł się w kadrze powoływanej przez Paulo Sousę. W niedzielę 5 września zadebiutował w reprezentacji.

Jego atutem jest wydolność. W Legii należy do piłkarzy, którzy w czasie meczu pokonują najwięcej kilometrów. W maju włoski portal grandhotelcalciomercato.com wybrał Slisza "ekstratalentem" i zapowiedział, że w krótkim czasie Polak powinien trafić do Serie A. Sam rybniczanin pytany o ulubiony klub wskazuje na Real Madryt.