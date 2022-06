Baśnie Andersena skazane na zapomnienie? Co czytają młode mamy swoim dzieciom?

Mamy problem z Andersenem, Konopnicką, Porazińską i innymi bajkami dzieciństwa babć dzisiejszych przedszkolaków. Nie chcemy ich wycofać, bo same się na tej literaturze wychowałyśmy, więc mamy do niej ogromny sentyment. Nie chcemy też tego robić z względu na czytelników, którzy czasem przychodzą po te książki, by poczytać wnukom, ale generalnie bardzo rzadko są wypożyczane - mówi Elżbieta Włodarczyk-Ayel z filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Batorego w Tychach.

Młode mamy omijają Andersena i tzw. klasykę dziecięcą, ich dzieci nie będą więc znać tych bajek i z pewnością żadnych skrupułów w wyrzucaniu takiej literatury nie będą miały.

- W starych książkach jest dużo niesprawiedliwości, zmuszania dzieci do różnych rzeczy, złego traktowania przez złą macochę... To dzieciństwo jest tam po prostu smutne. Dzieci były nieszczęśliwe, cierpiały i nikt im nie pomógł. Nie chcę takich historii dla mojej córki - mówi Natalia Batorska, mama 5-letniej Sary.