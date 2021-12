Bebok, heksa i inksi. Rzecz o śląskich strachach i straszkach - najnowsza książka Waldemara Cichonia z ilustracjami Grzegorza Chudego

Nowa książka Waldemara Cichonia z Grzegorza Chudego

Waldemar Cichoń to tyszanin, autor serii książek o psotnym kocie Cukierku, z których pierwsza część stała się lekturą dla klas I-III. Grzegorz Chudy, katowiczanin, to z kolei m.in. muzyk i plastyk, ilustrator książek np. „Ewangelii śląskich” Marka Szołtyska, ale także autor pejzaży Górnego Śląska, który w jego obrazach staje się mityczną krainą. Z Waldemarem Cichoniem łączy go miłość do Śląska i języka śląskiego. Ich wspólne dzieło jest zachwcające. Spotkały się w nim Cichoniowa umiejętność ciekawego snucia opowieści z przeszłości Górnego Śląska i nostalgiczne, baśniowe akwarele Chudego.

Choć Waldemar Cichoń kojarzy się przede wszystkimi z humorem w książkach o Cukierku, to ma już na koncie książki z przeszłości Śląska pisane w języku śląskim. Tym razem jest o dawnych wierzeniach, podaniach, legendach. A jest ich mnóstwo. Gustaw Morcinek powiedział: „Ziemia śląska jest tak bardzo piękna (...) , iż nie dziwota, że zamieszkał ją nie tylko człowiek,ale całe grono przeróżnych duszków i bożąt”.