"Będziemy obecnej władzy patrzeć na ręce" — mówiła Jadwiga Wiśniewska podczas spotkania z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

W kwietniu odbywają się wybory samorządowe i żeby mieć wpływ na to, jak Dąbrowa Górnicza będzie zarządzana i jakie inwestycje będą tu realizowane, to ja wzywam Państwa do tego, aby wystawić najmocniejszych oraz najmądrzejszych kandydatów w wyborach samorządowych, którzy staną po stronie mieszkańców. Trzeba wziąć to ziarno odpowiedzialności w swoje ręce i wyłonić kandydata na prezydenta ze środowiska ludzi odważnych i uczciwych — mówiła do mieszkańców Jadwiga Wiśniewska.