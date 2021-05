Bernard Krawczyk - wspomnienia w 90. rocznicę urodzin. Teatr Śląski proponuje

BENIO WE WSPOMNIENIACH

20 maja 15.00, 17.00, 19.00 | posłuchaj audycji radiowej (przy Scenie Kameralnej, ul. Warszawska)

W dniu urodzin, 20 maja o godzinie 15.00, 17.00 i 19.00 będziemy puszczać w przestrzeni publicznej, przy Scenie Kameralnej im. Bernarda Krawczyka audycję wspomnieniową, którą przygotował redaktor Polskiego Radia Katowice, Marek Mierzwiak. Przystań i posłuchaj!



KARTKA POCZTOWA

12 maja – 20 maja | zabierz pocztówkę i zrób komuś teatralną przyjemność

Pobierz z Kasy Biletowej Teatru Śląskiego lub Portierni jedną z 90 kartek pocztowych (już ze znaczkiem) wydanych w limitowanej serii z okazji 90. urodzin Bernarda Krawczyka. Na pocztówce umieszczono zdjęcie aktora podczas sesji do spektaklu „Czarny ogród”. Jedna osoba może pobrać jedną kartkę.

Nadawca – proszony jest o napisanie czegoś miłego i jak najszybsze wysłanie kartki do wybranej osoby.

Adresat – jeśli pojawi się z otrzymaną kartką w kasie Teatru Śląskiego, będzie mógł wymienić ją na dwa bilety w cenie 1 zł każdy. Kartki można wymieniać na bilety na spektakle Teatru Śląskiego do końca 2021 r.