Bez ciężkiej pracy nie ma sukcesów

Mija rok odkąd Stadion Śląski stał się oficjalnym Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Patrząc na wyniki reprezentantów Polski w Tokio, a wcześniej na obronione w Kotle Czarownic drużynowe złoto i przyznanie nam roli gospodarza Mistrzostw Europy w 2028 roku, był to strzał w dziesiątkę. Pytanie o satysfakcję z tego powodu, zdaje się być retorycznym.

Fakt, to ogromna dla nas radość. Niesamowity przy tym prestiż, ale pamiętajmy, że są to sukcesy okupione ciężką pracą i determinacją. Duże imprezy lekkoatletyczne, jak choćby majowe Mistrzostwa Świata Sztafet odbywające się w ścisłym reżimie sanitarnym były ogromnym wyzwaniem, ale ocena jaką wystawił nam Sebastian Coe, szef światowej federacji lekkoatletycznej, akcentując, że gdyby w Tokio tak ściśle trzymano się procedur jak na Śląskim, to byłby spokojny o przebieg igrzysk, to komentarz, który mówi w zasadzie wszystko. Niespełna miesiąc później Polska, już z kibicami na trybunach, obroniła drużynowo na Śląskim złoty medal w lekkoatletyce, a Dobromir Karamarinov, p.o. prezydenta European Athletics obwieścił nam przyznanie Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2028 roku, co było kwintesencją naszej wspólnej pracy. Imprezy tej rangi jeszcze w Polsce nie było. Gdy w Tokio sztafeta 4x400 Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński zdobywali złoto śrubując przy okazji dwa rekordy - Starego Kontynentu i olimpijski, a kolejny krążek z najszlachetniejszego kruszcu dorzuciła do swej przebogatej kolekcji Anita Włodarczyk, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że stworzenie na Stadionie Śląskim swoistego domu dla naszych najlepszych lekkoatletów, było właściwą, do tego bardzo wdzięczną koncepcją. Pod względem sportowym nic piękniejszego nie może nas spotkać. Ze swej strony musimy nadal to pielęgnować. Lekkoatleci są dziś ambasadorami nie tylko Stadionu Śląskiego, ale tak naprawdę wizytówką całego polskiego sportu. Z całym szacunkiem dla piłki nożnej, lekkoatleci nie przysparzają nam tyle emocji połączonych niestety z frustracją, co piłkarze, ale dają kibicom same pozytywne odczucia. Stąd będziemy konsekwentnie na lekkoatletykę stawiać, mocno ją wspierać i promować. Już 5 września czeka nas Memoriał Kamili Skolimowskiej, na który ze swej strony serdecznie zapraszam. Będzie okazja zobaczyć naszych mistrzów, nagrodzić ich brawami za te wszystkie medale, która zdobywają pod flagą biało-czerwoną. Reprezentacji w piłce nożnej życzę, aby brali z nich przykład.

Dosadne stwierdzenie…

Zmagania na sportowych arenach oglądam także z perspektywy kibica. Jestem sercem z piłkarzami, trzymam za nich kciuki, ale nie dostarczają nam tylu powodów do radości, żeby od trzymania kciuków ręce chciały same złożyć się do braw. Potrafimy awansować do dużych turniejów, ale nie odgrywamy w nich właściwie żadnej roli, mimo dużego potencjału. Z lekkoatletami nie mamy tego problemu, za to dużo wspaniałych chwil i radość z medali.