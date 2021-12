Biblioteka w Tychach. Czytanie seniorom. Świąteczne spotkanie z dobrą książką. Zobaczcie zdjęcia

Spotkania z seniorami w Tychach

Dwa razy w miesiącu Elżbieta Włodarczyk-Ayel spotyka się z seniorami w budynku Centrum Usług Społecznych przy Edukacji. Z okazji świąt, po raz pierwszy, zaprosiła ich do biblioteki przy Batorego 9.

Była choinka i inne dekoracje świąteczne, a nawet atrapa kominka, przy którym Elżbieta Włodarczyk-Ayel zasiadła do czytania książki. Na tę okazję wybrała "Smak świąt" Agnieszki Maciąg. Czytała fragment, w którym autorka pisze m.in. o znaczeniu adwentu i w ogóle jakiegokolwiek oczekiwania, a także o przygotowaniach do świąt - zarówno w domu, jak i we własnym wnętrzu.