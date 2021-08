Bieg do Słońca w Parku Śląskim. Biegacze rywalizowali o Puchar Prezesa KSM ZDJĘCIA

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z BIEGU DO SŁOŃCA

Celem tegorocznej imprezy uczczenie 100 Rocznicy III Powstania Śląskiego, a także wyłonienie „Mistrzów” Klubu Biegacza „Józefinka” działającego przy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizatorem Biegu do Słońca niezmordowany August Jakubik, TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska oraz KB „Józefinka” KSM.

Bieg do Słońca o Puchar Prezesa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozegrano już po raz trzynasty. Biegacze rywalizowali na 10 km trasie wiodącej alejkami Parku Śląskiego, a start i meta biegu znajdowały się obok Kapelusza na Promenada Generała Jerzego Ziętka. Do pokonania była 5-km pętla, którą zawodniczki i zawodnicy pokonywali dwukrotnie.

W XIII Biegu do Słońca o Puchar Prezesa KSM wzięły udział także osoby niepełnosprawne z ośrodka w Borowej Wsi, które miały do pokonania dystans 5 km, czyli jednej pętli. W tej kategorii nie prowadzono jednak dodatkowej klasyfikacji, bo wielkim sukcesem było samo pokonanie trasy i dotarcie do mety.