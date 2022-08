Bieg Katorżnika w Kokotku w Lublińcu to morderczy bieg. Śmiałkom nie było straszne bagno, smród, stęchlizna ani nawet pijawki!

Blisko tysiąc chętnych

Pot, krew i łzy

Biegacze mieli do pokonania około 11 kilometrów trasy. Bagno, błoto, chaszcze, smród, stęchlizna, pijawki, czy inne "przyjazne" robactwo, a do tego pot, krew, łzy, skręcenia, rany, zerwania i stłuczenia - to tutaj nic nadzwyczajnego. To tradycyjne elementy towarzyszące temu wydarzeniu. Często zdarzają się też zasłabnięcia. Ze względu na ukształtowanie terenu, na ewentualną pomoc czasem trzeba trochę poczekać.