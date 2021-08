Bieg Pszczyński 2021 ZDJĘCIA Jubileuszowa edycja biegu o puchar burmistrza Pszczyny. Uczestnicy rywalizowali w upale

Trasa 10 km

START - Rynek - Wojska Polskiego - przez Żorską do parku - Pokazowa Zagroda Żubrów - Żorska - Francuska - aleje parkowe - Chopina - Dunikowskiego - Matejki - Łowiecka (aż do przejazdu pod drogą 935) - Bielasa - Plebiscytowa - Sejmu Śląskiego - Musioła - Łowiecka - Miarki - Katowicka - Narcyzów - Parkowa - aleja parkowa wzdłuż Zagrody Wsi Pszczyńskiej - przez Katowicką do parku - aleje parkowe z METĄ przy zamku.