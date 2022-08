Bieg Summer Arena w Gliwicach ZDJĘCIA Biegowa impreza ze startem i metą przy gliwickiej hali. Startowały dzieci oraz dorośli

Dystans, jaki dzieci miały do pokonania uzależniony był od ich wieku. I tak biegacze z roczników 2007-2009 wzięli udział w Biegu Niedźwiedzia na dystansie ok. 700 m. Taką samą odległość mieli do pokonania uczestnicy Biegu Wilka, z roczników 2010-2012. 500 m przebiegły Liski (roczniki 2013-2015), 250 m Wiewiórki (2016-2018) i 100 m Żuczki (2019-2021). Wszystkie dzieci, które ukończyły bieg, nagrodzono pamiątkowymi medalami.

Dorośli klasyfikowani byli w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Limit czasu biegu wynosił 2 godziny. Wszyscy, którzy ukończyli bieg w tym czasie, otrzymali pamiątkowe medale.