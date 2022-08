Górnik Zabrze: Najdrożsi piłkarze TOP11. Lukas Podolski wśród najcenniejszych. Ile warci są nowi zawodnicy?

W meczu w Radomiu w wyjściowym składzie zabrzan wystąpiło pięciu zawodników, którzy dołączyli do Górnika - oprócz Szymona Włodarczyka są to bramkarza Kevin Broll oraz Richard Jensen, Paweł Olkowski i Jonatan Kotzke. W wyjściowej „11” był też Aleksander Paluszek, który wrócił z wypożyczenia do Skry Częstochowa.

Zobacz listę TOP11 najdroższych piłkarzy Górnika Zabrze, stan na 2.08.2022 r.