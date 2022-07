Tysiące kibiców oglądało zawody o żużlowe mistrzostwo Europy SEC w Rybniku. Ściskali kciuki za Polaków, ale najlepsi byli Duńczycy ZDJĘCIA

Tysiące kibiców oglądało zawody o żużlowe mistrzostwo Europy SEC w Rybniku. Ściskali kciuki za Polaków, ale najlepsi byli Duńczycy

Miłą odmianę stanowiły zawody rywalizacji indywidualnej - o mistrzostwo Europy - Speedway European Championship (SEC) dla kibiców czarnego sportu w Rybniku, bo to właśnie tam odbyło się pierwsze w tym roku ściganie tego cyklu. Przyzwyczajeni do potyczek klubowych kibice ROW-u, gdyż to ich na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej było najwięcej, tym razem mogli przeżyć zupełnie inne emocje.

Okazję ku temu mieli pierwszy raz od niespełna roku, gdy na torze na co dzień użytkowanym przez Rekiny odbyły się zawody z cyklu... SEC. To właśnie w Rybniku kończył się bowiem poprzedni sezon tej właśnie rywalizacji. Tym razem Rybnik nie był ostatnim, a pierwszym przystankiem zawodów.