Polskie Malediwy budzą zachwyt. Park Gródek w Jaworznie kusi turystów turkusowymi jeziorami. Jak dojechać? Zdjęcia

Co to jest Park Gródek, czyli Polskie Malediwy w Jaworznie?

Park Gródek, czyli Polskie Malediwy, leży między Pieczyskami a Ciężkowicami w Jaworznie. To jedna z zachwycających atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Park Gródek to miejsce, które powstało na terenie dawnych wyrobisk cementowni i zakładów dolomitowych. Jak przekazują sobie od prawie 25 lat jaworznianie, kiedy w 1997 roku upadające Zakłady Dolomitowe „Szczakowa” spóźniały się z zapłatą należności za energię elektryczną Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu w Gliwicach, energetycy odcięli im zasilanie. W jednej chwili zatrzymały się pompy i w ciągu kilkudziesięciu godzin kamieniołom został zalany. Pod wodą znalazły się dwie koparki i cały sprzęt, który był wykorzystywany w wyrobisku. Powstało też drugie, mniejsze zalewisko — to dostępne dziś dla mieszkańców. Teraz widać tu nowe ścieżki, kładki i altany, roślinność porasta dawniej mocno zdegradowaną przestrzeń.