Biegniemy z Mają w Bielsku-Białej. Zobacz ZDJĘCIA z rywalizacji ludzi o wielkich sercach, którzy pobiegli dla Wiktorii, Oli i Martyny

Co roku w Bielsku-Białej organizowany jest bieg charytatywny pod nazwą „Biegniemy z Mają". Ma on na celu wsparcie i zbiórkę pieniędzy na rzecz dziecka z chorobą nowotworową z naszego regionu. Tym razem wszyscy chętni pobiegli dla trzech bielszczanek: Wiktorii, Oli i Martyny. 5-letnia Ola cierpi na białaczkę limfoblastyczną, nastoletnie: Martynka i Wiktoria mają chłoniaki. Pomóc chorym bielszczankom można było biorąc udział w biegu i wrzucając datki do puszki.

