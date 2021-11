Bielsko - Biała. Strefy płatnego parkowania po nowemu. Ważne zmiany już od 1 stycznia 2022 roku

- W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców proponuje się zastosowanie znacznie korzystniejszego względem dotychczasowego abonamentu mieszkańca rozwiązania w formie abonamentu obszarowego. Będzie on bowiem uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu obejmującego trzy wybrane przez mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania przez posiadacza abonamentu - przekonywał dyrektor Wojciech Waluś.