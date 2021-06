Bielsko-Biała ma Rondo Bielskiego Jazzu! Odsłonięcie z wielką pompą

Odsłonięciem efektownej konstrukcji przedstawiającej muzyczne instrumenty w Bielsku-Białej zostało oficjalnie zaprezentowane Rondo Bielskiego Jazzu, jakie znajduje się u zbiegu ulic Wałowej, Gazowniczej i Michała Grażyńskiego (tuż obok Galerii Sfera). W roli głównej wystąpił znakomity amerykański trębacz Wynton Marsalis, który przyjechał do Bielska-Białej na Lotos Jazz Festival – 23. Bielską Zadymkę Jazzową (jest jedną z gwiazd tego festiwalu i artystą-rezydentem). Marsalis pociągnął za wstążkę i odsłonił wielkich rozmiarów konstrukcję na bielskim rondzie.

– Po raz 23. odbywa się Bielska Zadymka Jazzowa, mamy także Jazzową Jesień w Bielsku-Białej, jazz wplata się w historię miasta, rozsławiając je po całym świecie. Nic więc dziwnego, że zrodził się pomysł, żeby w mieście pojawił się element nawiązujący do jazzu - mówił na konferencji poprzedzającej to wydarzenie Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. - Jak ludzie chcą zrobić coś dobrego, formalności się dopasuje. Dzisiaj słowo staje się ciałem. Bielsko-Biała ma na drugie imię jazz, a na trzecie może mieć Wynton – zażartował prezydent nawiązując do nazwy Ronda Bielskiego Jazzu.