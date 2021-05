Bielsko-Biała. Miasto potrzebuje więcej ścieżek dla rowerów. Mieszkańcy wskazali na to w ankiecie

Bielsko-Biała to miasto, w którym jest mnóstwo miłośników rowerowej jazdy. Wystarczy spojrzeć na frekwencje Rodzinnych Rajdów Rowerowych w poprzednich latach czy statystyki bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich BBbike, które rokrocznie cieszą się dużą popularnością, by przekonać się, jak liczną grupę stanowią rowerzyści.

Do poprawy jest jednak sporo - przede wszystkim infrastruktura rowerowa w Bielsku-Białej. Wskazali na to mieszkańcy, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej ścieżek rowerowych i roweru jako środka transportu w Bielsku-Białej. Za pośrednictwem internetu mogli wyrazić swoją opinię dotyczącą rowerowej infrastruktury w mieście. Ankieta została przeprowadzona przez bielskich urzędników jeszcze przed pandemią, ale teraz w Ratuszu wracają do jej rezultatów.

- Wyniki wskazują, że mieszkańcy Bielska-Białej oczekują dalszych działań zmierzających do rozwoju transportu rowerowego przez budowę lepszej infrastruktury rowerowej – podkreślają urzędnicy.