Bielsko-Biała. Potrącenie rowerzysty. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu Mateusz Zarembowicz

Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty doszło w niedzielę 13 listopada ok. godz. 14.30. W wyniku zdarzenia jadący rowerem 81-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala.