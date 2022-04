Bilety, przeloty, noclegi w Katarze. Mistrzostwa świata będą bardzo drogie

Afera korupcyjna związana z wyborem Kataru jako organizatora mistrzostw świata 2022 i fatalny wizerunek tego kraju z wiązany z wykorzystywaniem pracowników na budowach stadionów okazały się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Kolejne problemy związane są z przyjęciem kibiców. We wtorek została uruchomiona sprzedaż wejściówek. Już wiadomo, że będzie drogo, w dodatku pojawiły się „wąskie gardła” w postaci linii lotniczych i bazy hotelowej.

Polscy kibice na każdy występ Biało-Czerwonych otrzymają 8 procent pojemności stadionu. Bilety na fazę grupową, w przeliczeniu z katarskich riali, wynoszą od 290 do 930 złotych. Pakiet na trzy spotkania to ok. 950 zł. Sprzedaż prowadzi strona FIFA.com/tickets, a jedna osoba może nabyć maksymalnie 6 biletów na mecz oraz 60 na cały turniej. Gdy liczba chętnych przekroczy przygotowaną pulę, odbywać się będzie losowanie.

Lot do Kataru to 4,5 tys. do 6 tys zł w dwie strony, ale duże zainteresowanie wpłynie na wyraźne ograniczenie liczby najtańszych opcji. Na pewno natomiast bardzo drogo będzie już na miejscu. Wyszukiwarkę miejsc noclegowych oferuje m.in. oficjalna strona mistrzostw qatar2022.qa, ale opcja rezerwacji jest aktywna tylko w momencie posiadania biletu. Ceny minimalne to ok. 2000 zł lub 450 zł w przypadku pokojów wieloosobowych, zazwyczaj bez łazienki. Na bookingu ofert już nie ma. W praktyce wyjazd na jeden mecz oznaczać będzie wydatek ok. 6.000 zł za osobę.