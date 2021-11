Black Friday w Galerii Katowickiej. Promocje nawet do -70%! Na co mogą liczyć klienci? Sprawdźcie

Black Week w Galerii Katowickiej - jakie promocje czekają na klientów?

Od 26 listopada (piątek) do 27 listopada (sobota) w Galerii Katowickiej, podobnie zresztą jak w wieli innych centrach handlowych czeka nas prawdziwe święto kupowania! Oprócz zniżek i promocji na wszystkich kupujących czekają dodatkowe atrakcje!

- Po pierwsze ART ZOKI, czyli stylowe skarpetki z grafiką od naszych śląskich artystów: Raspazjana, Szwedzkiego i Kamili Loskot! Żeby je zdobyć musisz zrobić zakupy za min. 150 zł na maks. dwóch paragonach i dostarczyć te paragony do zokowego stoiska! Skarpetki w trzech epickich wzorach czekać będą na Ciebie przez oba dni między 10:00 a 20:00*. A do zoków dorzucimy maszkiety w wersji czarno-piontkowej - informują pracownicy galerii.

Wszystko to, oczywiście do wyczerpania zapasów. Wydanie 150 złotych w Czorny Weekend wydaje się być rzeczą prostą, bo wszystkie sklepy w galerii przygotowały kilkudziesięcioprocentowe upusty. Taniej będzie można kupić odzież, obuwie, a także sprzęt RTV. Jaki promocje przygotowały poszczególne marki? Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie.