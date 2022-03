Blisko 2 tys. przedszkolaków i 1,7 tys. uczniów szkół podstawowych rozpocznie we wrześniu naukę w Katowicach. Rekrutacja już trwa Tomasz Breguła

W poniedziałek, 21 marca, ruszyła rekrutacja w katowickich szkołach. Dzień później rozpocznie się natomiast przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli. Przewiduje się, że we wrześniu, w prowadzonych przez miasto placówkach oświatowych, rozpocznie naukę ok. 2 tys. przedszkolaków i 1,7 tys. uczniów szkół podstawowych.