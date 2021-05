Bobrowniki. Dzikie wysypisko śmieci na najważniejszym szlaku kulturowym Europy w Siemoni. Ktoś wyrzucił odpady po remoncie. Co dalej?

Tuż przy szlaku Via Regia, za cmentarzem w Siemoni, ktoś porzucił wszystko, co nie było mu już potrzebne po remoncie. Odpadki budowlane, kawałki ścianek gipsowych, pojemniki po farbach.

Wygląda to wszystko fatalnie. I tak sobie to wszystko od kilku może kilkunastu dni leży. Na to znalezisko natrafił jeden z twórców części szlaku Via Regia w województwie śląskim, społecznik Dariusz Jurek. To, czego nie ukrywa, bardzo go zbulwersowało.