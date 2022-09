Bogusław Ziębowicz: słuchając muzyki z winyli, celebrujemy jej słuchanie

Co jest takiego fascynującego w tym archaicznym, podatnym na zniszczenia nośniku, który w dodatku zajmuje tak dużo miejsca na półce?

Przede wszystkim to nie jest rzecz archaiczna. Płyty winylowe nigdy nie zniknęły, one zawsze gdzieś tam były, czekały na swoją kolej, na to, by ponownie je odkryć. Winyle mają duszę, winyle są takim źródłem dźwięku czy muzyki, które pokazuje, jak powinniśmy żyć. Generalnie nasze życie jest takie, że my wszystko spłycamy. Jakbyśmy porównali nasze życie do fal, to my przeskakujemy po czubkach tych fal. Rzadko zagłębiamy się w te fale, a tak powinniśmy robić, żeby żyć pełnią życia. I ten nośnik właśnie pozwala nam żyć pełnią życia.

Płyta winylowa jest bardzo duża. Okładka płyty też bardzo często jest dziełem sztuki i zapowiada to, czego możemy się spodziewać po płycie. Po drugie płyta pachnie, pachnie starością. Może nie archaizmem, ale starością. Czasem jest to zapach miejsca, w którym taka płyta była kilkanaście, kilkadziesiąt lat przechowywana. Może to być zapach papierosów, damskich lub męskich perfum.