Boże Ciało 2021. W wielu miejscach wrócą tradycyjne procesje. Jakie zasady będą obowiązywały wiernych?

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Abp Skworc wyznaczył limit wiernych. 30 maja nie będzie masowej pielgrzymki

Po rocznej przerwie - związanej z pandemią koronawirusa - 30 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Arcybiskup Wiktor Skworc zapowiedział jednak pewne ograniczenia. Nie będzie to zatem jak masowa pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej, jak przed pandemią, kiedy to na piekarskiej Kalwarii gromadziło się nawet 100 tysięcy wiernych.