Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Abp Skworc wyznaczył limit 10 tys. wiernych 30.05.2021

Po rocznej przerwie - związanej z pandemią koronawirusa - 30 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Arcybiskup Wiktor Skworc zapowiedział jednak pewne ograniczenia. Pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej musi się odbywac w rygorze sanitarnym, co oznacza ograniczenie liczby wiernych do 10 tys. osób.

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar 30 maja odbędzie się tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. W przeszłości - jeszcze przed pandemią - co roku uczestniczyło w niej ok. 100 tys. wiernych, głównie z Górnego Śląska. W 2021 będzie jednak inaczej, bowiem metropolita katowicki abp Wiktor Skworc ograniczył znacząco liczbę wiernych, z uwagi na wciąż trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Liczba uczestników pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich 2021 nie będzie mogła przekroczyć 10 tysięcy.

- Niestety, sytuacja epidemiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Program pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich 2021 30 maja 2021 roku modlitwy na piekarskim wzgórzu rozpoczną się o godz. 8.30. Godzinę później odbędzie się z kolei procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwarię.

Wiadomo już, że mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On również wygłosi homilię. Co ważne, w tym roku nie jest planowane zorganizowanie pielgrzymek pieszych. Bo tradycyjnie, w dniu pielgrzymki mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej, z różnych parafii w regionie wyruszały grupy pielgrzymów, by dotrzeć do bazyliki w Piekarach Śląskich.

Wierni, którzy chcą wziąć udział w pielgrzymce, muszą wcześniej zgłosić się w parafiach u swoich proboszczów. - Na piekarskie wzgórze będą wpuszczane tylko i wyłącznie wcześniej zgłoszone osoby - dodaje abp Skworc.

W zapowiedziach czytamy, że pielgrzymi otrzymają specjalne opaski, które umożliwią im wejście na wzgórze przy bazylice. - Liczę w tym względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie zakażenie koronawirusem - apeluje metropolita katowicki. Tegoroczna pielgrzymka będzie również transmitowana - zarówno przez telewizje (TVP Polonia, TVP Katowice), jak i stacje radiowe (Radio eM i Radio Katowice).

