Brama do Parku Bończyk w Mysłowicach jak brama do Auschwitz? Takiego zdania jest wielu mieszkańców Mysłowic Kacper Jurkiewicz

Tak prezentuje się brama Parku Bończyk w Mysłowicach. Obecnie prowadzone są tutaj prace przy inwestycji Bike&Ride. W przyszłości ma być to piękne miejsce do odpoczynku. Obecnie niestety jest zarośnięte.

W Mysłowicach rozpoczęto realizacje kolejnego zadania z Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Mają powstać kolejne alejki i brama do Parku Bończyk. I tej bramie zrobiło się w mieście głośno. Dla wielu mieszkańców metalowa konstrukcja przypomina bramę do obozu pracy w Auschwitz. Rada Dzielnicy zapewnia, że to nie koniec prac nad nią i ostatecznie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tymczasem teren parku jest rozkopany, gdy trwa tam budowa Bike&Ride.