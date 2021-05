Bytom. Młody mężczyzna leżał w kałuży krwi. Bandyta zatakował go nożem

Z nagrania więzionego na Białorusi Romana Protasewicza: jestem dobrze traktowany. Lipa, mówi opozycja i dodaje: zmusili go

Z pierwszego nagrania Romana Protesewicza wiezionego przez białoruskie władze wynika, że czuje się dobrze i jest dobrze traktowany. Opinia opozycji jest taka, że to bezpieka zmusiła go do wypowiedzenia tych słów.