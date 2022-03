Bytom: Muzyka dawna w Muzeum Górnośląskim - koncert 20 marca

Data koncertu została wybrana nieprzypadkowo. Przypadający dzień przed koncertem - 21 marca, pierwszy dzień wiosny, to również data urodzin wielkiego kompozytora i organisty Jana Sebastiana Bacha. Dlatego Europejska Sieć Muzyki Dawnej REMA co roku właśnie w ten dzień zaprasza do świętowania i słuchania europejskiej muzyki średniowiecza, renesansu i baroku.

Z okazji Dnia Muzyki Dawnej, obchodzonego w tym roku po raz dziesiąty, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na niezwykły koncert. 20 marca o godz. 12.00 w Sali G.G. Gorczyckiego, dwie utalentowane artystki młodego pokolenia – Monika Hartman i Natalia Olczak - wykonają dla Państwa przepełnione emocjami sonaty włoskich i francuskich kompozytorów. Usłyszymy m.in. sonaty na wiolonczelę i basso continuo takich kompozytorów jak Antonio Vivaldi, Michel Corrette i Giovanni Platti.

Sala imienia pochodzącego z Rozbarku barokowego kompozytora Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, znajdująca się w zabytkowym budynku Muzeum Górnośląskiego jest idealnym miejscem do prezentacji muzyki dawnej. To nadal jedna z najlepszych przestrzeni koncertowych na południu kraju, choć wybudowano ją ponad 100 lat temu… Można się o tym przekonać, przychodząc do Muzeum w samo południe z najbliższą niedzielę.