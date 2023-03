Campus Academy w Sosnowcu. Debata o przyszłości Śląska. Jak zatrzymać wyludnianie się województwa?

Drugi dzień Campus Academy w Sosnowcu. Debata o przyszłości Śląska

Sporo miejsca poświęcono realizowanym i możliwym kierunkom strategicznym, jednak prowadzący przekonywał, że sporo zostało do zrobienia w takich kwestiach jak usługi komunalne, miejsca w przedszkolach i miejsca parkingowe. - Do wypracowania jest jeszcze sporo i to dużo niżej - zauważa Marek Czyż.

- Chodzenie po hałdach nie jest czymś zdrowym, odradzam, bo jest tam tablica Mendelejewa. Aż 17% terenów zabudowanych w województwie to tereny poprzemysłowe. Zdoła to odwrócić dopiero pokolenie waszych dzieci - mówił Jan Olbrycht do zgromadzonych na Campus Academy.

Wyludnianie się województwa śląskiego to część szerszego problemu Polski i Europy. W jego ocenie w naszym regionie może to zmienić rozwój przemysłu wydarzeń, gamingowego oraz inwestycje w przemysł nowych technologii.

- Oczekuję, że będą konsultacje, prawdziwy dialog i pytanie ludzi o to, czego trzeba w regionie - apeluje Agata Otrębska. -Jako Śląski Ruch Klimatyczny chcieliśmy wejść w skład zespołu sprawiedliwej transformacji przy marszałku. Nie udało się. Był to zespół ekspercki, super, ale jako mieszkanki i mieszkańcy nie mieliśmy dostępu - dodaje.

- Bielsko wkrótce wyprzedzi Katowice nie mówiąc o Zagłębiu Dąbrowskim - przekonuje Adam Drobniak.

Jak Olbrycht na zakończenie odniósł się również do spraw związanych z klimatem.

- Klimat to nie jest kierunek dla rozwoju, to potrzeba egzystencjalna. Pytanie jest w jakim tempie to zrobić. To co w Parlamencie Europejskim było oczywiste rok temu, dziś już takie nie jest - mówi Jan Olbrycht.

Eurodeputowany przekonywał, że dziś w Parlamencie Europejskim już niewiele mówi się o Zielonym Ładzie, a rozmowy zdominowała wojna, konieczność utrzymania miejsc pracy i energetyka. Niemcy zablokowały planowane przez UE na 2035 rok wstrzymanie produkcji samochodów spalinowych, na co źle zareagowali Francuzi, którzy zamierzają wrócić do atomu, a niektóre kraje już teraz wróciły do wydobycia węgla.