Chciałbym zostać artystą, nie showmanem. Antoni Zimnal i jego droga do przyszłego sukcesu na deskach operowych. Zobacz i posłuchaj!

Nie wiem, co mogę mówić... ale chyba wszystko?

Antoni Zimnal jest uczniem sosnowieckiego “Staszica” i szkoły muzycznej. Przede wszystkim jest jednak mocno związany z Operą Śląską w Bytomiu. Bo tu właśnie odkryto jego talent. Oskar Zgoła, kierownik Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej, i wspierająca go jako pedagog śpiewu Natalia Brodziak-Wieczorek (absolwentka kierunku emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i logopeda), zgodnie przyznają, że trafił im się prawdziwy diament. Co ważne, z bardzo sprecyzowanymi planami. Chociaż, oczywiście, jak mówił młody wokalista, ma jeszcze trochę czasu. Przynajmniej do matury, która dopiero za dwa lata.

Do szkoły muzycznej trafił...z zazdrości.