Чи стане Україна членом ЄС? Заява прем’єра Італії (Czy Ukraina zostanie członkiem UE? Oświadczenie premiera Włoch)

«Я підтримую з самого початку входження України до ЄС. Усі великі країни ЄС заперечують проти надання статусу кандидата України в ЄС, за винятком Італії...», - додав він.

Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення. Варто розуміти, що на даному етапі мова йде лише про проміжний статус, який фактично ні до чого не зобов’язує ЄС, це ще далеко не членство. Так, наприклад, Туреччина отримала статус кандидата в члени Союзу у 1999р, але ще до сьогоднішнього не стала повноправним членом альянсу.

Тому, отримання Україною статусу кандидата – це скоріше символічний крок, адже на процедуру вступу знадобляться десятиліття. Для України це стало би символом демонструючим підтримку з боку Європи, взаємну єдність, адже ми боремося за спільні ідеї та проповідуємо схожі цінності. Проте, такі політики, як прем’єр Італії, канцлер Німеччини, президент Франції виступають проти навіть такого маленького кроку.

Україна вже не одноразово за останнє десятиліття доводила свою відданість європейським ідеалам: свободи і демократії. Це показав і Майдан, і конфлікт на Донбасі та в найбільшій мірі – війна з росією. Чому ж тоді деякі європейські лідери приймають участь у лицемірній грі, то впускаючи Україну у ЄС, то ні?

За даними недавнього соціального опитування Eurobarometr, 66% європейців виступають за інтеграцію України у Євросоюз. Саме такий результат не дозволяє західним політикам сказати Україні остаточне «НІ!», адже це збудить великий супротив суспільства. Вийде на те, що лідери цих країн не відповідають внутрішнім запитам своїх виборців.

Та в будь-якій ситуації можливо знайти й позитивні аспекти – більшість українців нарешті починають знімати «рожеві окуляри» і бачити реальне обличчя ЄС. Ще відносно недавно всі опирались на вагому думку західних партнерів, міжнародної коаліції, шукали схвалення з їхньою сторони. Зараз ж ми бачимо, що ті в кому ми вбачали омріяний ідеал, торгують за нашою спиною з росією, ведуть розмови з путіним, бояться заплямувати його репутацію…

„Prawie wszystkie główne państwa członkowskie UE sprzeciwiają się przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE i nie oczekuje się tego w tej chwili” – powiedział włoski premier Mario Draghi.

Ukraina niejednokrotnie w ciągu ostatniej dekady udowodniła swoje przywiązanie do europejskich ideałów: wolności i demokracji. Pokazał to Majdan, konflikt w Donbasie, aw największym stopniu wojna z Rosją. Dlaczego więc niektórzy przywódcy europejscy biorą udział w tak obłudnej grze, czasami dopuszczając Ukrainę do UE lub nie?

Kateryna Yakovleva