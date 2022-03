Chojniczanka - Ruch Chorzów 1:1. Niebiescy bez wygranej w meczu na szczycie II ligi ZDJĘCIA

Chojniczanka - Ruch Chorzów 1:1. Niebiescy bez wygranej w meczu na szczycie II ligi

Piłkarze Ruchu Chorzów przerwali serię siedmiu kolejnych zwycięstw Chojniczanki, ale po meczu nie byli w pełni zadowoleni. Mimo optycznej przewagi Niebieskim nie udało się wygrać w Chojnicach i ich strata do wicelidera tabeli wciąż wynosi cztery punkty.

Dwa walczące o awans do Fortuna 1. Ligi zespoły do przerwy grały dość zachowawczo. Gospodarze zagrozili bramce Ruchu tylko po strzale Filipa Karbowego z rzutu wolnego. Chorzowianie najlepszą okazję mieli po błędzie Kamila Brody. Młody bramkarz wybił piłkę wprost pod nogi Łukasza Janoszki, który wpadł w pole karne, ale mimo że miał dużo czasu źle podał do Tomasza Foszmańczyka. "Ecik" próbował jeszcze strzelać z wolnego, a Michał Mokrzycki na początku spotkania trafił w boczną siatkę.