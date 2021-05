Chorzów 10 lat temu. Sentymentalna podróż do Chorzowa z 2011 roku. Pamiętacie takie miasto?

Chorzów na zdjęciach z 2011 roku. Pamiętacie takie miasto?

Pamiętacie, jak kiedyś wyglądał Chorzów? Zabieramy Was w sentymentalną podróż do 2011 roku. Wprawdzie to tylko 10 lat temu, ale od tego czasu sporo się tutaj zmieniło. Na archiwalnych zdjęciach fotoreporterów "Dziennika Zachodniego" można zobaczyć główne ulice miasta, Park Śląski, panoramę Chorzowa, kościoły, szyb Prezydent, rynek, estakadę, Urząd Miasta, DTŚ, chorzowskie podwórka, dawną rzeźnię czy Plac Hutników.