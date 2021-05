Chorzów. Wycinka drzew w Parku Śląskim. Wycięte topole w Parku Śląskim zastąpiono... topolami. To młode drzewa, które mają ok. 4 metry

Nowe nasadzenia w Parku Śląskim. 100 topoli berlińskich

W Parku Śląskim na początku 2021 wycięto prawie 100 drzew. Na promenadzie im. gen. Jerzego Ziętka, w okolicy Stadionu Śląskiego, rósł cały szpaler topoli. Łącznie to 93 topole. Drzewa wycięto na odcinku od alei Harcerskiej do alei Wiązowej. Powód? - Konary stają się łamliwe, pnie zmurszałe, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób, które odwiedzają Park Śląski - wyjaśniała w lutym Dagmara Piskorz, rzeczniczka Parku Śląskiego.