Chorzowianie przywitali mistrza olimpijskiego. Kajetan Duszyński bohaterem Sportowego Rynku Gwiazd w Chorzowie

Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów był głównym bohaterem Sportowego Rynku Gwiazd w Chorzowie. Olimpijczyk z pompą w Chorzowie witany był nie bez przyczyny. W przeszłości Duszyński przez pięć lat (2009-2014) reprezentował barwy AKS-u Chorzów. Lekkoatleta w Chorzowie uczęszczał także do szkoły.

I chociaż obecnie jest reprezentantem AZS-u Łódź, której jest mieszkańcem, to nadal pozostaje stypendystą władz Chorzowa. Sam olimpijczyk nie szczędzi ciepłych słów pod adresem miasta i zachęca młodzież, by właśnie w nim uprawiała sport.

- Chciałem zachęcić was do uprawiania sportu. Naprawdę, Chorzów jest niesamowitym miejscem, które wspiera aktywność sportową. Można tu uprawiać wiele różnych dyscyplin. Bierzcie dzieciaki, przychodźcie na stadiony i sami uprawiajcie sport - zwrócił się do mieszkańców Chorzowa Kajetan Duszyński.