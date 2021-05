Chrabąszcze. Zaczynają się już pojawiać - w tym roku więcej jest ich poza miastem. Czy są szkodliwe? Wiktoria Żesławska

Chrabąszcze powróciły do naszych lasów, parków i skwerów... a nawet na balkony. Najbardziej wszędobylskie chrabąszcze docierają nawet do mieszkań. Wraz z wiosną do życia budzi się wiele owadów. Dla wielu osób jest to spory minus, nie wszystkie są przyjemne. Z dnia na dzień przybywa chrabąszczy. Choć wyglądają nieprzyjemnie, wcale nie są groźne. W tym roku dużo więcej jest ich poza miastami.