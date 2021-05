Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 1:0 RELACJA, WYNIK Czwarta z rzędu porażka Zagłębia. Widmo spadku nad Sosnowcem

W I połowie więcej z gry miało Zagłębie. Bramkarza Chrobrego zatrudniał Patrik Misak – w 24. minucie strzałem z ostrego kąta, a w 34. minucie uderzeniem głową z sześciu metrów. Wydawało się, że goście zdobędą gola, jednak to Chrobry na przerwę schodził z jednobramkowym prowadzeniem. Mikołaj Lebedyński podał w pole karne do Dominika Piły, który zmieścił piłkę w „krótkim” rogu bramki Zagłębia.

Zagłębie atakowało i w 79. minucie znów Leszczyński popisał się swym kunsztem odbijając piłkę jedną ręką po główce Misaka. Trzy minuty potem po rzucie rożnym Joao Oliveira posłał piłkę nad poprzeczką.

Sędzia doliczył pięć minut. W drugiej z nich Chrobry miał piłkę na 2:0. Robert Mandrysz dostał piłkę na głowę i spudłował z czterech metrów.

W ostatniej akcji meczu sosnowiczanie domagali się odgwizdania faulu na Szymonie Sobczaku i karnego. Sędzia po chwili zagwizdał, ale kończąc mecz.

Zagłębie nadal jest bardzo zagrożone spadkiem, choć utrzymało 3 punkty przewagi nad ostatnim w tabeli GKS-em Bełchatów, który przegrał w Kielcach z Koroną 0:3.

Kazimierz Moskal (trener Zagłębia):

Moi zawodnicy naprawdę zrobili bardzo wiele, by wywieźć dobry rezultat z Głogowa. Czego zabrakło? Bramki, a w piłce jest to najważniejsze. Mieliśmy tak przewagę w pierwszej połowie, a przeciwnik stworzył sobie jedną sytuację i strzelił gola. Następną sytuację Miedź miała w doliczonym czasie, gdy postawiliśmy już wszystko na jedną kartę. Jednak nie wygrywamy meczu,nie strzelamy bramki, to jest nasz dziś główny problem. Jeśli chodzi o grę, to nie mam zbyt wielu pretensji, poza "drzemką" przy straconej bramce. Patrząc na bramki jakie tracimy, to jest wielki ból głowy.