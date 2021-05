Cieszyn. Zniknie charakterystyczny budynek po straży granicznej i celnikach przy Moście Przyjaźni. Nie wszystkim się to podoba

Otwarcie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej zaplanowano po zakończeniu wszystkich prac związanych w projektem „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju”, których finisz wypada 30 czerwca 2023 r. W miejscu tym stanie także replika tramwaju, funkcjonować będzie sala multimedialna i wystawiennicza. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki". Podpisana umowa opiewa na ponad 5,5 mln zł.

Jednak nie wszystkim pomysł wyburzenia strażnicy się podoba. Przeciwni są członkowie m.in. Krytyki Politycznej w Cieszynie.

- W budynku dawnej strażnicy granicznej od 2009 roku funkcjonowały organizacje pozarządowe, artystki/ści oraz grupy oddolne. Osoby związane z miejscem zmieniały miasto i działały z mieszkańcami/kami na rzecz dobra wspólnego pod szyldem Zamkowa 1 (...). Czy warto aby z mapy Polski zniknęło takie symboliczne miejsce? Nie mieliśmy na myśli jedynie naszej działalności, ale całej historii wpisanej w ten budynek, od jego powstania jako placówki odprawy paszportowej i celnej. To miejsce u każdego budziło inne skojarzenia. Dla byłych pracowników obiektu i mieszkańców mogła być to pamięć o kontrolach granicznych, a dla dzieci przychodzących tutaj do Świetlicy Krytyki Politycznej wspomnienie najfajniejszych półkolonii w życiu. Każdy pamięta to miejsce inaczej, bo nie ma jednej narracji o przeszłości- napisali na FB przedstawiciele cieszyńskiej Krytyki Politycznej, którzy na portalu społecznościowym założyli wydarzenie Zamkowa 1 #nadowidzenia. Więcej informacji na temat wydarzenia jest TUTAJ