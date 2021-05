CMC Poland inwestuje w młodych. Wejdź do gry - to hasło trzeciej kampanii "Zawód na propsie". Gigant z Zawiercia szuka aż 600 pracowników

Wejdź do gry - to hasło trzeciej odsłony kampanii „Zawód na propsie”, promującej kształcenie techniczne, organizowanej przez CMC Poland w Zawierciu. Hasło kampanii sugeruje, że młodzi ludzie nie tylko mogą pobawić się grą i zdobyć nagrody, ale również wejść do gry o zdobycie dobrego zawodu.

CMC Poland jest największy pracodawcą w powiecie zawierciańskim i jednym z największych inwestorów amerykańskich w Polsce. Firma od lat współpracuje z lokalnymi technikami w zakresie realizacji dualnego kształcenia w klasach patronackich, czyli takiego, które opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej. Wejdź do gry, to nowe hasło ich trzeciej kampanii "Zawód na propsie", w ramach której oprócz plakatów pojawił się w powiecie także autobus promujący grę, stworzoną specjalnie na tę okazję. Na stronie CMC Poland www.zawodnapropsie.pl, został umieszczony magazyn interaktywny, ZAWIERCIE (zawodnapropsie.pl) oraz gra komputerowa „Gramy w hucie”. "Gramy w hucie", to platformówka stworzona jako ukłon w stronę klasycznych gier. Akcja gry rozgrywa się w otoczeniu stylizowanym na hutę. Bohater ma pokonać określoną trasę, zbierając po drodze hutniczy ekwipunek np. okulary, kaski, klucze i jednocześnie unikać pojawiających się przeszkód. Celem gry jest pokonanie planszy w jak najkrótszym czasie, zbierając jak najwięcej przedmiotów z ekwipunku hutniczego.

Na tym nie koniec. Gra jest skierowana przede wszystkim do uczniów klas 7 oraz 8 szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Aby zachęcić ich do zainteresowania się kontynuacją nauki na kierunkach technicznych w klasach patronackich CMC Poland. Specjalnie dla nich stworzono także konkurs w którym do wygrania są cenne nagrody. Wystarczy wejść do gry. W osobnym rankingu konkursowym mogą się także sprawdzić obecni uczniowie klas patronackich CMC Poland i zdobyć atrakcyjne nagrody pieniężne. - Zachęcamy szczególnie uczniów 8 klas szkół podstawowych, żeby „weszli do gry” o swoją przyszłość, o dobrą pracę – mówi Barbara Kaleta, członek zarządu CMC Poland.

– W klasach patronackich od lat realizujemy program nauczania dualnego, który polega na tym, że wiedzę teoretyczną młodzi ludzie zdobywają w szkole, a umiejętności praktycznych uczą się od naszych doświadczonych pracowników na warsztatach szkolnych na terenie huty CMC Poland w Zawierciu. Co więcej, uczniowie naszych klas otrzymują w trakcie nauki stypendia, a po ukończeniu szkoły mogą liczyć na zatrudnienie w CMC Poland, z niebagatelnym na początek miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości ponad 4000 zł brutto i licznymi dodatkami i benefitami, przysługującymi naszym pracownikom, np. premie, dodatki zmianowe, prywatna opieka lekarska, karta multisport i wiele innych - dodaje.

W kampanię włączyli się także sportowcy drużyn, których sponsorem tytularnym jest firma CMC Poland. Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie oraz piłkarze ręczni KS Viret CMC Zawiercie, sami weszli do gry i promują kształcenie techniczne. Filmy z udziałem zawodników drużyn z Zawiercia zamieszczone będą na stronie Facebooka kampanii „Zawód na propsie”. CMC Poland do 2030 będzie potrzebować ok. 600 nowych pracowników, przede wszystkim z wykształceniem technicznym. To efekt głównie zmiany pokoleniowej (część pracowników osiągnie w tym czasie wiek emerytalny), ale również rozwoju firmy. Z tego powodu w ostatnim czasie w zawierciańskim technikum utworzony został kierunek: Technik przemysłu metalurgicznego. Młodzi ludzie mogą również kształcić się w klasach patronackich o kierunkach: Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik transportu kolejowego

Firma współpracuje w zakresie kształcenia technicznego z lokalnymi technikami: Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Zespół Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach

– Jesteśmy integralną częścią regionu – mówi Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland.

– Chcemy, by nasza firma rozwijała się, a wraz z nią Zawiercie i jego mieszkańcy. Dlatego stawiamy na młodzież, która stąd pochodzi i chcemy, aby tu podjęła pracę. Angażujemy się w tworzenie klas patronackich, ponieważ jest to obopólnie korzystne. My chcemy mieć dobrych, młodych pracowników, a młodzi ludzie dostają w zamian od nas lepsze wykształcenie praktyczne oraz duże szanse na pracę, która pozwoli im zrealizować się zawodowo, spełnić marzenia i po prostu dobrze żyć. Dlatego zachęcam wszystkich uczniów klas 8 szkoły podstawowej, żeby zainteresowali się „wejściem do gry” w zawodowej ekstralidze w naszym regionie - kończy.

