Co dalej z przystankiem kolejowym Wodzisław Śl. Centrum? Klęska miasta w programie Kolej+. Inwestycja powstanie, ale w okrojonym zakresie

Przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum ma duże szanse na powstanie. I to pomimo klęski miasta związanej z programem Kolej Plus. Wiadomo, że magistrat nie przejdzie jego drugiego etapu, bo nie zbierze odpowiedniej dokumentacji na czas. Szczęście w nieszczęściu, że inwestycja znalazła się na liście podstawowej rządowego programu 200 przystanków na lata 2021-2025. Jest to jakieś pocieszenie, ale osoby zainteresowane tematem nie kryją rozczarowania. - W programie przystankowym nie będzie drugiego, ani odstawczego toru. To bardziej okrojona inwestycja, która nie zwiększa przepustowości linii - zauważa Jarosław Polok z Towarzystwa Entuzjastów Kolei.

Przystanek kolejowy Wodzisław Śl. Centrum wypada z programu Kolej Plus Wodzisław Śląski nie wybuduje przystanku kolejowego Centrum w ramach rządowego programu Kolej Plus. Miasto dostało się do drugiego etapu, ale teraz musi z niego zrezygnować. Poniosło klęskę, bo na czas nie uda się opracować wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, a które jest jednym z warunków przejścia do oceny i utworzenia listy rankingowej projektów do realizacji. Głównym powodem jest nieudany przetarg na przygotowanie specjalistycznej dokumentacji. Miasto planowało wydać na zadanie 300 tys. zł (100 tys. zł dołożył Powiat Wodzisławski). - Zgłosiło się pięć firm. Jedna mieściła się w budżecie. Wszystkie pozostałe przekraczały plan finansowy. Jedna z ofert opiewała na 900 tys. zł. Wystosowaliśmy pismo do firmy z najniższą ceną, czy podtrzymuje swoją ofertę. Zrezygnowała z tego zlecenia - tłumaczył na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wojciech Krzyżek, zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

Miasto nie ma pieniędzy na dwukrotne zwiększenie budżetu dla tego zadania. Nowy przetarg nie dość, że nie gwarantuje uzyskania odpowiedniej ceny, to jeszcze jest obarczony ryzykiem, że dokumentacja nie będzie gotowa na jesień.

Kto jest winny? W przeszłości Rada Miejska ściągała środki z zadania forsowanego przez prezydenta "przystanek kolejowy Wodzisław Śl. Centrum". Znalazły się jakiś czas temu, ale wiadomo też było, że pozostało mało czasu.

Część radnych studziła też entuzjazm i zwracała uwagę, że koszty inwestycji będą bardzo duże - nawet ok. 20 mln zł. Miasto miało pokryć wkład własny (również do projektu), dobudować drogę, co i tak mogło wynieść ok. 9 mln zł. To mniej więcej tyle, ile wydano kilka lat temu na generalny remont dworca kolejowego Wodzisław Śl.

Przystanek Centrum ma szansę Szczęście w nieszczęściu przystanek kolejowy Wodzisław Śl. Centrum wciąż jest w grze. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program ten obejmuje 355 zadań za miliard złotych. Ma on zwiększyć dostępność kolei lokalnym społecznościom. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

– Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne – mówił jakiś czas temu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na liście podstawowej tzw. Programu Przystankowego są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji. Wodzisław Śl. jest na liście podstawowej do realizacji.

Przystanek Wodzisłąw w okrojonym zakresie? Sprawą przystanku kolejowego Wodzisław Śl. Centrum od lat zajmuje się Towarzystwo Entuzjastów Kolei. Choć minister Adamczyk zapowiada nawet wydłużenie peronów, to w TEK nie mają wątpliwości, że rezygnacja Wodzisławia Śl. z programu Kolej Plus to zaprzepaszczenie olbrzymiej szansy na zwiększenie przepustowości linii, zwiększenie liczby połączeń, znaczenia i rozwoju regionu wodzisławskiego.

- Program przystankowy to budowa głównie peronów. To o tyle istotne, że na przystanku zatrzymywać się będą pociągi Kolei Śląskich jadące do i z Chałupek. Nie dojedzie tam nawet pociąg kończący bieg w Wodzisławiu Śl. To jest możliwe tylko na stacjach, a nie na przystankach z jednym torem, nie ma też teoretycznej możliwości, żeby dojechał i wrócił na odstawczy tor. Małe są szanse, aby zatrzymywały się tam pociągi dalekobieżne, bo raczej znajdzie się tam krótki 150 metrowy peron - uważa Jarosław Polok z TEK.

Przypomina, że program Kolej Plus zakładał budowę drugiego toru i dwóch peronów. Do tego miał być tor odstawczy, gdzie mogłyby zatrzymać się pociągi kończące bieg (magistrat jeszcze nie odpowiedział na pytanie, czy te zadania są możliwe do realizacji w nowym programie - czekamy na odpowiedź).

- To była duża szansa na zwiększenie przepustowości linii z Wodzisławia Śl. do Olzy. To najkrótsza droga do Czech, Austrii, Węgier. Jeżdżą tędy Koleje Śląskie, Intercity, EIC, pociągi towarowe. To obecnie najbardziej oblegany odcinek jednotorowy w Polsce. Była szansa nawet odtworzyć tor do Turzyczki wraz przystankiem. Duża szkoda, bo pociągów mogło tędy pojechać znacznie więcej, a to oznacza więcej połączeń. To była szansa na rozwój regionu - dodaje Polok.

Po co nam przystanek Wodzisław Śląski Centrum? Jaki jest cel budowy nowego przystanku? Przede wszystkim lepsza komunikacja w mieście. Pasażerowie kolei będą mogli korzystać z połączeń kolejowych, zwłaszcza tych o zasięgu lokalnym, w bliskości Starego Miasta, urzędów i wielu szkół. Takie rozwiązanie może znacząco zwiększyć przemieszczanie się osób przez centrum miasta. Będzie też dogodnym rozwiązaniem dla uczniów czy klientów wielu instytucji. Wraz z przystankiem powstałaby cała infrastruktura towarzysząca, jak miejsca postojowe, miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodnik czy oświetlenie.

