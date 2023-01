Co kryje w sobie „pismo ostatniej szansy" kierowane od Rafako do Tauronu ws. Bloku 910 MW w Jaworznie? List związkowców do rządzących Aneta Kasprzyk

Związkowcy spółki Rafako przesłali do Premiera, Prezesa PiS oraz do Parlamentarzystów partii rządzącej ze Śląska list poparcia i prośbę o wsparcie w rozwiązaniu sporu. Tauron

Od wielu miesięcy Tauron Wytwarzanie i Rafako spierają się w związku z problemami bloku 910 MW w Jaworznie. W minioną środę Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł odszkodowania i kar umownych. Rafako kwestionuje żądania Taurona, zapowiada złożenie wniosku o upadłość i oczekuje od Taurona kwoty 1,4 mld zł. Związkowcy spółki Rafako przesłali do premiera, prezesa PiS, Ministra Aktywów Państwowych oraz do parlamentarzystów partii rządzącej ze Śląska list, w którym oczekują realnych działań i decyzji organów nadzoru. Rafako czeka także na odpowiedź Tauronu na skierowane do zarządu spółki „pismo ostatniej szansy".